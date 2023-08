United van Ten Hag maakt spits Højlund met afstand duurste Deen ooit

Delen via E-mail

Manchester United heeft zaterdag de recordtransfer van Atalanta-spits Rasmus Højlund afgerond. De twintigjarige Deen is na Mason Mount en André Onana de derde grote aankoop van de Engelse grootmacht.

De transfersom is niet bekendgemaakt, maar United zou volgens verschillende media minimaal een bedrag tussen 75 en 85 miljoen euro overmaken. Middels bonussen loopt deze transfersom naar verluidt met nog 10 miljoen euro op.

Daarmee is Højlund verreweg de duurste Deense speler ooit. Christian Eriksen verkaste in 2020 voor 27 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar AC Milan. Joachim Andersen maakte een jaar eerder voor minimaal 26 miljoen de overstap van Sampdoria naar Olympique Lyonnais, maar dit bedrag kon nog oplopen tot 30 miljoen.

Højlund speelde pas sinds de zomer van vorig jaar voor Atalanta, dat ruim 17 miljoen euro betaalde aan Sturm Graz. De zesvoudig international kwam afgelopen seizoen tot tien goals en vier assists in 34 wedstrijden voor de Italiaanse club.

De transfer van Højlund werd zaterdag vlak voor de oefenwedstrijd van Manchester United tegen RC Lens bekendgemaakt. De spits kon vlak voor de aftrap van dat duel dus meteen worden voorgesteld aan de fans op Old Trafford.

"Toen ik eenmaal met de manager (Erik ten Hag, red.) had gesproken, wist ik dat deze omgeving perfect zou zijn voor mijn ontwikkeling", zei Højlund bij zijn presentatie. "Ik krijg hier de kans om samen te werken met een van de beste coaches ter wereld."

Ten Hag en de supporters van de twintigvoudig Engels kampioen moeten wel nog even wachten tot ze hem in tenue op het veld zien. Højlund liep in de voorbereiding met Atalanta een kleine blessure op en heeft enkele weken nodig om fit te worden.