Japan bezorgt Spanje recordnederlaag en treft Noorwegen in achtste finales WK

De Japanse vrouwen hebben zich maandag dankzij een eclatante 4-0-overwinning op Spanje als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Japan stuit daardoor in de achtste finales op Noorwegen, terwijl Spanje Zwitserland treft.

Japan en Spanje waren na twee zeges in groep C al zeker van een plek in de knock-outfase. Het was daardoor een kraker zonder echte spanning. Maar het werden wel pijnlijke cijfers voor Spanje, dat geldt als outsider voor de wereldtitel.

De 4-0 is zelfs de grootste nederlaag van de Spaanse vrouwen op een EK of WK ooit. Niet eerder verloor het Zuid-Europese land met meer dan twee doelpunten verschil op een eindtoernooi.

Halverwege leidde Japan al met 3-0 door goals van Hinata Miyazawa (12e en 40e minuut) en Riko Ueki (29e minuut). Acht minuten voor tijd bepaalde Mina Tanaka de eindstand met een fraai schot op 4-0.

Zaterdag in Auckland moet Spanje zich zien te herpakken in de achtste finale tegen Zwitserland, dat met vijf punten groepswinnaar werd in groep A. Japan treft met Noorwegen de wereldkampioen van 1995, die in groep A als tweede eindigde.

Foto: NU.nl

Banda maakt duizendste WK-goal

De andere wedstrijd in groep C eindigde maandag in een 1-3-overwinning van Zambia op Costa Rica. Doordat beide landen al waren uitgeschakeld, stond er niets meer op het spel in het Waikato Stadium. Maar de Zambiaanse spits Barbra Banda schreef wel geschiedenis.

De benutte penalty van Banda in de 31e minuut (0-2) was de duizendste goal op een WK voor vrouwen ooit. Het eerste WK voor vrouwen was in 1991 en dit is de negende editie.

Lushomo Mweemba maakte in de derde minuut de 1-0 voor de Zambiaanse vrouwen. Vlak na rust deed Melissa Herrera iets terug voor Costa Rica (1-2) en in de extra tijd bepaalde Rachael Kundananji de eindstand op 1-3.