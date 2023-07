Zambiaanse Banda treedt in voetsporen Rensenbrink met duizendste WK-goal

Barbra Banda is maandag de boeken ingegaan als de maakster van het duizendste doelpunt op een WK voetbal voor vrouwen. De Zambiaanse aanvaller treedt daarmee in de voetsporen van Rob Rensenbrink, die in 1978 voor de duizendste WK-goal tekende bij de mannen.

De 23-jarige Banda schoot Zambia in de 31e minuut vanaf de strafschopstip naar een 0-2-voorsprong tegen Costa Rica. Het groepsduel in het Waikato Stadium in Nieuw-Zeeland is om 9.00 uur begonnen en nog niet afgelopen.

Het eerste WK voor vrouwen was in 1991 en de Chinese Ma Li maakte destijds tegen Noorwegen de eerste goal. De honderdste goal kwam in 1995 op naam van de Duitse Silvia Nein tegen Japan. En de Noorse Ragnhild Gulbrandsen Øren tekende in 2007 tegen Ghana voor de vijfhonderdste WK-treffer.

Het WK in Nieuw-Zeeland en Australië is het 9e WK voor vrouwen, terwijl het WK vorig jaar in Qatar het 22e WK voor mannen was. Bij de mannen staat de teller dan ook al op 2.720 doelpunten.

De eerste goal kwam in 1930 op naam van de Fransman Lucien Laurent. Rensenbrink maakte de duizendste treffer in 1978 in de met 3-2 verloren groepswedstrijd van Oranje tegen Schotland. Net als Banda was de in 2020 overleden Rensenbrink trefzeker vanaf de strafschopstip.

De tweeduizendste WK-goal was in 2006 van de Zweedse spits Marcus Allbäck, die scoorde tegen Engeland.