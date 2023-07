Ten Hag boos over instelling United-spelers: 'Onvergeeflijk, zelfs bij een oefenduel'

Manchester United-trainer Erik ten Hag is niet te spreken over het spel van zijn ploeg tijdens de oefennederlaag tegen Borussia Dortmund. De Nederlander is vooral kritisch op de instelling van zijn spelers in het laatste half uur.

United verloor zondag in het Allegiant Stadium in Las Vegas met 3-2. Donyell Malen scoorde vlak voor rust twee keer voor Dortmund, terwijl Donny van de Beek twee assists afleverde voor de ploeg van Ten Hag. Invaller Youssoufa Moukoko maakte twintig minuten voor tijd de beslissende treffer.

"De wedstrijd kende twee gezichten", zegt Ten Hag op de site van United. "In het eerste uur speelden we aardig voetbal. Het was prettig om naar te kijken en dat wilde ik tijdens de rust tegen de ploeg zeggen. Maar opeens geven ze twee goals weg. Dat waren cadeautjes."

Na een uur spelen bracht Ten Hag acht nieuwe spelers in het veld: Lisandro Martínez, Jonny Evans, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Bruno Fernandes, Mason Mount en Marcus Rashford. De coach zag dat het spel van United daarna verslechterde.

"Ik ergerde me al aan de fouten in de eerste helft, maar het laatste half uur was echt slecht. De spelers hielden zich niet aan de afspraken en zetten totaal geen druk. Er stonden elf individuen op het veld."

¡En dos minutos el Dortmund le dio la vuelta! 💥



Malen aprovechó dos errores para poner 2-1 arriba al Borussia sobre el United. 🤯 pic.twitter.com/85V02DXC03 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 31, 2023

Ten Hag: 'Hier zijn geen excuses voor'

Ten Hag zag zijn spelers bij ieder doelpunt in de fout gaan. "Je moet je verantwoordelijkheid pakken, maar dat gebeurde bij de 3-2 ook niet. Dit mag niet gebeuren. Het is onvergeeflijk, zelfs bij een vriendschappelijke wedstrijd."

"Hier zijn geen excuses voor. We moeten presteren, onder alle omstandigheden. Je moet meedogenloos zijn en wedstrijden winnen, want wij zijn Manchester United. De fans verwachten altijd een overwinning van ons."