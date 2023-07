Malen en Van de Beek pakken hoofdrol in spectaculaire zege Dortmund op United

Delen via E-mail

Donyell Malen heeft Borussia Dortmund in de nacht van zondag op maandag een oefenzege op Manchester United bezorgd. De voormalige PSV'er scoorde in Las Vegas tweemaal, terwijl Donny van de Beek twee assists afleverde: 3-2.

Malen sloeg vlak voor rust tweemaal toe in het Allegiant Stadium. De Oranje-international was bij zijn eerste goal het eindstation van een fraaie aanval. United verloor kort daarna de bal in de opbouw, waarna Malen doelman Tom Heaton kon verschalken.