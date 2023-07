PSV met nul invallers langs Nottingham Forest in afsluitend oefenduel

PSV heeft de voorbereiding zondag afgesloten met een kleine overwinning op Nottingham Forest. Vijf dagen voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal was de ploeg van trainer Peter Bosz met 1-0 te sterk voor de Premier League-club.

Johan Bakayoko maakte in de 66e minuut de enige treffer van de wedstrijd in het Philips Stadion. De Belgisch international vormde tegen Nottingham de voorhoede met Luuk de Jong en Noa Lang.

In de de 66e minuut was het via Bakayoko wel raak. De vleugelaanvaller kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied voor zijn voeten en klopte Nottingham-doelman Ethan Horvath met een geplaatst schot in de hoek.