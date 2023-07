Fraaie goal Memphis leidt oefenzege Atlético Madrid op Manchester City in

Mede dankzij een treffer van Memphis Depay heeft Atlético Madrid zondag in vriendschappelijk verband met 2-1 van Manchester City gewonnen. De Oranje-international opende halverwege de tweede helft de score in Seoel, vlak na zijn entree als invaller.

Zoals vaker in oefenwedstrijden wisselden de trainers naar hartenlust. Memphis was een van de negen Atlético-spelers die na 61 minuten het veld betraden. Ook bij Manchester City stond er na verloop van tijd een vrijwel geheel nieuw team binnen de lijnen.

Nathan Aké, die zaterdag een nieuw contract tekende , kwam niet in actie. Hij was in het oefenduel met Bayern München (2-1-winst) al uit voorzorg gewisseld.

De Champions League-houder duelleert volgende week zondag met Arsenal om het Community Shield. Voor Atlético is de eerste officiële wedstrijd van dit seizoen een week later: op 14 augustus is promovendus Granada de eerste opponent in La Liga.