Van Bommel en Antwerp beginnen jacht op titelprolongatie met zuinige zege

Landskampioen Royal Antwerp FC is de nieuwe competitie begonnen met een 1-0-overwinning op Cercle Brugge. Een eigen goal zorgde ervoor dat de ploeg van Mark van Bommel de volle buit pakte.

Van Bommel koos voor een opstelling met basisplaatsen voor de Nederlanders Vincent Janssen en Gyrano Kerk. Aankoop Chidera Ejuke, in het verleden actief bij SC Heerenveen, ontbrak nog. De eerste kans van het duel was al na drie minuten voor Antwerp.

Janssen, die aantrad met een geblondeerd kapsel, gaf voor, maar Jacob Ondrejka faalde oog in oog met doelman Warleson. Antwerp bleef aandringen en pakte volgens de verhoudingen op het veld de leiding.

Bij het ingaan van de blessuretijd van de eerste helft snelde Ondrejka voorbij zijn directe tegenstander en gaf hard en laag voor. Daland gleed de bal in zijn eigen doel: 1-0. In de tweede helft kroop Cercle iets meer uit hun schulp, maar kwam Antwerp zelden in de problemen.