Vitesse komt met speciaal shirt als eerbetoon aan overleden clubicoon Theo Bos

Vitesse speelt komend seizoen de uitwedstrijden in een tenue ter nagedachtenis aan 'Mister Vitesse', Theo Bos. De Arnhemmers kiezen ruim tien jaar na het overlijden van het clubicoon voor het eerbetoon.

Op 28 februari was het precies tien jaar geleden dat Bos overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Het witte shirt met gele en zwarte details is onder meer geïnspireerd op het seizoen 1988/1989, toen Vitesse met Bos in de ploeg zich tot kampioen van de Eerste Divisie kroonde.

"'Mister Vitesse' blijft voor altijd voortleven in ons geel-zwarte hart", schrijft de club in een persbericht. "Elke Vitessenaar weet namelijk hoe groot Theo Bos was, is en zal blijven."

Het shirt bevat meerdere details die verwijzen naar Bos. Zo staat er 'Voor altijd onze nummer 4' in de kraag en is er een speciaal embleem met daarop de beeltenis van Bos zichtbaar op de achterkant van het shirt.

Op de rugnummers is op subtiele wijze een portretfoto van het overleden clubicoon verwerkt.

Het shirt werd zondag gepresenteerd door Nicolas Isimat-Mirin, Melle Meulensteen en Amine Boutrah op het trainingskamp in Oostenrijk. Ook in Geitenkamp, de Arnhemse volkswijk waar Bos opgroeide, poseerden diverse inwoners vol trots in het shirt.

Foto: Vitesse Media

'Extra speciaal' juniorenshirt

Zoals gebruikelijk prijkt de tekst 'Support Casper' op de borst van het shirt van de juniorenteams. "Met oog op het thema van het uittenue is dat ditmaal extra speciaal", aldus Vitesse.

Casper van Eijck is de initiatiefnemer van Support Casper, een campagne van de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker (OAK). Hij was niet alleen de behandelend arts van Theo Bos, maar had ook een speciale band met Mister Vitesse.