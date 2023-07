Trauner volgt Kökçü op als aanvoerder Feyenoord, Geertruida reservecaptain

Gernot Trauner is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord, zo heeft de Rotterdamse club zondag bekendgemaakt. De Oostenrijker is de opvolger van Orkun Kökçü, die deze zomer vertrok naar Benfica.

Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida zijn door trainer Arne Slot aangewezen als reservecaptains. Omdat Trauner kampt met een knieblessure, draagt de 23-jarige Geertruida zondag de band in de oefenwedstrijd in De Kuip tegen Benfica.

Maandag sluit Trauner weer aan op de training van Feyenoord, al zal het waarschijnlijk nog even duren tot hij zijn rentree maakt in een wedstrijd. Het laatste duel van Trauner was in april de return tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa LEague.

De keuze voor 31-jarige Trauner, die in 2021 overkwam van LASK, is geen verrassing. De tienvoudig Oostenrijks international was vorig seizoen al reserveaanvoerder. Hij droeg ook de OneLove-band, toen Kökçü daar niet mee wilde spelen.

"Trauner is al twee jaar van grote waarde voor ons en was al tweede aanvoerder", vertelde Slot zondag in de aanloop naar het Benfica. "Het is logisch dat hij doorschuift."

In De Kuip werd zondag een groot spandoek van Orkun Kökcü getoond. Foto: Getty Images

Kökçü heeft basisplaats bij Benfica

Bijlow droeg ook geregeld de band, maar hij gaf in het verleden al aan dat hij liever niet de eerste aanvoerder is.

Kökçü was een seizoen aanvoerder van Feyenoord. In de jaargang 2021/2022 was Jens Toornstra de captain onder Slot, al raakte die in de loop van het seizoen zijn basisplaats kwijt. In de Conference League-finale tegen AS Roma droeg Bijlow de band.

Het oefenduel tussen Feyenoord en Benfica begint zondag om 16.00 uur in De Kuip. Kökçu heeft een basisplaats bij de Portugese topclub, evenals Fredrik Aursnes, die in 2022 vertrok bij Feyenoord.