Feyenoord tast diep in de buidel en vindt in Japans international Ueda opvolger van Danilo

Feyenoord heeft de transfer van Ayase Ueda afgerond. De 24-jarige aanvaller komt over van het Belgische Cercle Brugge en geldt als opvolger van de vertrokken Danilo.

Volgens diverse media, waaronder VI, is er zo'n 10 miljoen euro (inclusief bonussen) met de overgang gemoeid. De Japanner maakte vorig jaar pas de overstap naar Europa. In zijn debuutseizoen bij Cercle maakte hij direct indruk.

In veertig competitieduels maakte Ueda 22 doelpunten bij Cercle. Daarmee werd hij tweede op de Belgische topscorerslijst. Eerder kwam hij in zijn vaderland tot 38 treffers in 86 competitieduels op het hoogste niveau.