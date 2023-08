Feyenoord tast diep in de buidel en vindt in Japanner Ueda opvolger van Danilo

Feyenoord heeft donderdag de transfer van Ayase Ueda afgerond. De 24-jarige aanvaller komt over van het Belgische Cercle Brugge en geldt als opvolger van de vertrokken Danilo.

Ueda heeft een contract tot de zomer van 2028 getekend. Met het aantrekken van Ueda heeft Feyenoord razendsnel de opvolger van de vorige week naar Rangers FC vertrokken Danilo binnen. De Braziliaanse spits leverde de Rotterdammers zo'n 6 miljoen euro op.

Volgens diverse media, waaronder VI, is er zo'n 10 miljoen euro (inclusief bonussen) met de overgang gemoeid. Hij kan daarmee de duurste aankoop van Feyenoord ooit worden. De vijftienvoudig Japans international lost Dávid Hancko af; die kwam in 2022 voor 8,3 miljoen euro over van Sparta Praag.

De Japanner maakte vorig jaar pas de overstap naar Europa. In zijn debuutseizoen bij Cercle maakte hij direct indruk. In 40 competitieduels voor Cercle maakte Ueda 23 doelpunten. Daarmee eindigde hij als tweede op de Belgische topscorerslijst. In zijn vaderland kwam hij tot 38 treffers in 86 competitieduels op het hoogste niveau.

"Ik kies voor Feyenoord omdat ik in de Champions League wil spelen", zegt hij op de site van Feyenoord. Ueda treedt in de voetsporen van oud-Feyenoorders Shinjo Ono en Ryo Myaichi en is de derde Japanner in dienst van de Rotterdammers. "Omdat zij hier ook speelde, koos ik voor Feyenoord."

Flinke winst voor Cercle

Ueda is voor de Belgische club de duurste uitgaande transfer ooit. In 2022 telde Cerlce 'slechts' 1,3 miljoen euro neer voor de spits.

De 1,82 meter lange Ueda moet bij Feyenoord de concurrentiestrijd aangaan met Santiago Giménez, die onder Arne Slot uitgroeide tot eerste keus in de punt van de aanval.

Volgens diverse media hoopt Feyenoord daarnaast nog altijd dat het Luka Ivanusec kan aantrekken. De buitenspeler van Dinamo Zagreb, die een hattrick maakte in de voorronde van de Champions League, ontbrak donderdag in de selectie van de Kroatische club. De Rotterdammers versterkten zich eerder deze zomer al met Calvin Stengs, Ramiz Zerrouki, Thomas Beelen, Thomas van den Belt en Yankuba Minteh.