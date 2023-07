Rekik verlaat Sevilla na drie jaar en tekent bij club De Boer in Abu Dhabi

Karim Rekik verlaat Sevilla en gaat aan de slag bij Al Jazira uit Abu Dhabi. De 28-jarige centrumverdediger uit Den Haag gaat bij de club uit het Midden-Oosten samenwerken met hoofdtrainer Frank de Boer.

Sevilla houdt naar verluidt zo'n 4 miljoen euro over aan de verkoop van Rekik. Zijn contract in Andalusië liep nog tot de zomer van 2025. Voor hoeveel jaar de verdediger heeft getekend bij Al Jazira is niet bekend.

In het afgelopen seizoen was zijn rol bij Sevilla beperkt. Hij kwam in La Liga tot zestien competitieduels. In de Europa League viel hij twee keer in, waaronder in de gewonnen finale tegen AS Roma. Rekik maakte 25 minuten voor tijd zijn opwachting.