Marokko boekt historische WK-zege op Zuid-Korea en droomt van tweede ronde

Marokko heeft zondag voor het eerst een wedstrijd op het WK vrouwen gewonnen. De debutant op het hoogste podium versloeg in groep H Zuid-Korea met 1-0 en blijft daardoor in de race voor de knock-outfase.

De enige treffer bij het duel in Adelaide viel al vroeg. Na zes minuten zorgde Ibtissam Jraidi voor de, naar later bleek, winnende goal uit een kopbal.

Zuid-Korea had meer balbezit en dwong iets meer mogelijkheden af, maar de nummer zeventien van de FIFA-ranglijst slaagde er niet in keeper Khadija Errmichi te passeren en verloor van de mondiale nummer 72.

Nouhaila Benzina kwam in de eerste wedstrijd tegen Duitsland niet in actie.

Marokko, dat in zijn eerste WK-wedstrijd nog met 6-0 had verloren van Duitsland, is door de triomf weer volop in de race voor een plek in de knock-outfase.