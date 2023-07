Barcelona in oefenduel ruim langs Real, dat vijf keer de paal of lat raakt

FC Barcelona heeft in de nacht van zaterdag op zondag in vriendschappelijk verband met 3-0 gewonnen van Real Madrid. De uitslag was geflatteerd, aangezien 'De Koninklijke' liefst vijf keer het aluminium raakte.

Het tempo lag extreem hoog, alsof beide teams elkaar troffen in La Liga of de Champions League.

Onder toeziend oog van ruim 80.000 toeschouwers in het AT&T Stadium in Dallas opende FC Barcelona al na een kwartier de score via Ousmane Dembélé. Vanuit een lastige hoek verschalkte de Fransman doelman Thibaut Courtois.

Dat het 1-0 bleef tot de rust was een klein wonder. Zo schoot Vinícius Júnior een strafschop tegen de lat. De penalty werd toegekend na een handsbal van Ronald Araújo. Vlak voor de onderbreking raakte de dribbelaar opnieuw de lat, waarna aanwinst Jude Bellingham in de rebound tegen de paal kopte.

FC Barcelona, waar Frenkie de Jong een kwartier voor tijd werd vervangen, stond ook in de tweede helft onder druk, maar Aurélien Tchouaméni en Vinícius (voor de derde keer) troffen de lat.

FC Barcelona neemt afstand in slotfase

In de slotfase deelde de landskampioen via een fraai schot van de ingevallen Fermín López de genadeklap uit en Ferran Torres maakte er daarna zelfs nog 3-0 van.

Midweeks hadden de Catalanen nog met 5-3 verloren van Arsenal. Woensdag volgt een oefenduel met AC Milan. Voor Real Madrid is het na overwinningen op AC Milan (3-2) en Manchester United (2-0) de eerste nederlaag in de voorbereiding. Het seizoen in La Liga begint over twee weken.