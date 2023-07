Steijn ziet opnieuw dat Ajax kwaliteit mist: 'Je loopt achter de feiten aan'

Maurice Steijn zag zaterdag in de met 3-1-verloren oefenwedstrijd tegen FC Augsburg wederom dat de selectie nog niet op orde is. De trainer hoopt dat er snel kwaliteit bij komt, al beseft hij dat technisch directeur Sven Mislintat tijd nodig heeft.

"We hebben wel fases gedomineerd en creëerden kansen. Alleen geef je uit het niks drie goals weg. Dat baart zorgen, dat kan ik niet ontkennen. Dat kan niet op die manier. Er moet kwaliteit bij, zeker", zei Steijn na afloop in de WWK Arena tegen onder meer Voetbal International en het AD.

Vooral achterin is de spoeling dun. Net als een week geleden tegen Anderlecht (3-0-verlies) begon Ajax centraal in de defensie met de achttienjarige Olivier Aertssen en de zeventienjarige Jorrel Hato, terwijl er amper alternatieven zijn.

"Als je vandaag zag hoe we de laatste tien minuten speelden, met Tahirovic centraal achterin en een linksback (Anass Salah-Eddine, red.) op rechts… Dat is Ajax-onwaardig", stelde Steijn. "Ik wil geen klaagzang ophangen, want we hebben net een goede trainingsweek achter de rug. De jongens hebben hard gewerkt, maar uiteindelijk missen we gewoon kwaliteit."

Opstelling Ajax Rulli; Rensch (83. Salah-Eddine), Aertsen (75. Klaassen), Hato, Wijndal; Van den Boomen, Tahirovic, Taylor; Daramy (46. Conceição), Brobbey (89. Rasmussen), Bergwijn (46. Godts).

'Één eruit, dan één erin'

De woorden van Steijn staan niet op zich. Eerder dit weekend uitte Steven Berghuis al zijn zorgen over het gebrek aan versterkingen bij Ajax, dat sterkhouders Dusan Tadic en Jurriën Timber zag vertrekken.

"Er wordt van ons verwacht dat we van elk team gaan winnen. Op dit moment betwijfel ik of we aan die verwachtingen kunnen voldoen", vertelde Berghuis tegen AT5. "Daar maak ik me op dit moment wel zorgen over. En ik denk dat Dusan de eerste alarmbel heeft laten afgaan door weg te gaan."

Steijn weet dat spelers zich zorgen maken. "Ik heb die dingen ook gelezen van spelers in de pers. Ik snap hun zorgen. Ook dat ze die naar mij uitspreken. Maar ik weet met welke spelers we bezig zijn. Als we die hebben, worden we echt structureel beter. Ik kan ook niet wachten tot ze in het vliegtuig stappen."

De trainer, die deze zomer overkwam van Sparta, praat daar ook over met Mislintat. "Maar hij bepaalt het niet alleen. Dat wat vorig jaar fout is gegaan, er is toen ongelofelijk veel geld uitgegeven, moet nu gerepareerd worden. Dus: één eruit, dan één erin. Voor een coach is dat natuurlijk niet prettig, je loopt achter de feiten aan. Maar het is wel zoals het is op dit moment is."