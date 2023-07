FC Twente laat fans ondanks rellen naar Zweden gaan voor duel met Hammarby

Delen via E-mail

FC Twente heeft de eigen fans toestemming gegeven om af te reizen naar Stockholm voor de Conference League-wedstrijd van donderdag tegen Hammarby. De club doet na de rellen van afgelopen donderdag wel een oproep om niet te opvallend over straat te gaan.

FC Twente heeft de fans toestemming gegeven na overleg met de Nederlandse en Zweedse autoriteiten. Zo'n 1.500 mensen hebben een kaartje gekocht voor de wedstrijd in de Zweedse hoofdstad. Zij werden zaterdag in een mail geïnformeerd door algemeen directeur Paul van der Kraan.

Van der Kraan benadrukt in de mail wel dat het bezoeken van een uitwedstrijd altijd op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Ook verzoekt de directeur de supporters om niet in FC Twente-kleding te gaan en vraagt hij de fans om niet in grote groepen door de stad te lopen.