ADO haalt met FC Volendam-spits Veerman vervanger van topscorer Verheydt

ADO Den Haag heeft zaterdag met FC Volendam een akkoord bereikt over de tijdelijke overgang van Henk Veerman. De spits komt op huurbasis naar de Keuken Kampioen Divisie-club, waar hij topscorer en cultspits Thomas Verheydt moet doen vergeten.

Veerman moet bij ADO alleen nog de medische keuring doorstaan, waarna de huurdeal definitief wordt afgerond. Bij FC Volendam kwam de 32-jarige aanvaller niet voor in de plannen van coach Matthias Kohler, de opvolger van Wim Jonk.

Afgelopen seizoen kwam Veerman in het shirt van FC Volendam nog tot 29 wedstrijden in de Eredivisie. De Volendammer was in de laatste weken van het vorige seizoen al voornamelijk invaller.

Veerman was bezig aan zijn tweede periode bij FC Volendam, waar hij tussen 2012 en 2015 ook al speelde. In totaal speelde Veerman tachtig wedstrijden voor de club uit zijn geboortedorp. Hij scoorde daarin 29 keer.

"Ik wil iedereen graag bedanken voor het afgelopen jaar bij FC Volendam. Ik hoop dat de club het goed gaat doen en ik volgend jaar terugkeer als Eredivisionist", reageert Veerman op de clubsite.

Henk Veerman is de vervanger van Thomas Verheydt. Foto: Pro Shots

Veerman is vervanger van publiekslieveling Verheydt

Bij ADO heeft Veerman grote schoenen te vullen. Hij is de opvolger van Verheydt, die in twee seizoenen 52 goals maakte én bij de achterban immens populair was. De publiekslieveling vertrok eerder deze zomer naar de Turkse tweedeklasser Çorum FK.

Veerman maakte in de seizoenen 2013/2014 en 2014/2015 al 22 doelpunten op het tweede niveau in Nederland. Dat deed hij in het shirt van FC Volendam. Daarna stond hij onder contract bij sc Heerenveen, het Duitse St. Pauli en FC Utrecht.