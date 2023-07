Ajax lijdt mede door blunderende Rulli pijnlijke nederlaag in oefenduel met Augsburg

Ajax heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden in een oefenwedstrijd tegen FC Augsburg. Mede door geblunder van doelman Gerónimo Rulli verloren de Amsterdammers in de WWK Arena met 3-1 van de Bundesliga-club.

Met Steven Bergwijn als aanvoerder en Steven Berghuis vanwege fysieke klachten op de bank had Ajax in de 33e minuut op voorsprong moeten komen. Brian Brobbey ging alleen op het doel van FC Augsburg af, maar hij kreeg de bal niet langs doelman Finn Dahmen.

Op slag van rust was het aan de andere kant wel raak en dat mocht Rulli zich aanrekenen. De Argentijn sloeg een voorzet van Ruben Vargas, die werd aangeraakt door Jorrel Hato, in zijn eigen doel (1-0).

1-0 was ook de ruststand, waarna Ajax tien minuten na rust op gelijke hoogte kwam. Brobbey werd neergelegd in het strafschopgebied en schoot de penalty zelf binnen. De ploeg van trainer Maurice Steijn had vervolgens op 1-2 moeten komen, maar invaller Francisco Conceição liet een riante mogelijkheid onbenut.

In de laatste deel van de wedstrijd ging er veel mis bij Ajax en ook weer bij Rulli. De 31-jarige keeper werd in de 69e minuut geklopt door een hard schot in de korte hoek van Sven Michel (1-2) en een kwartier voor tijd maakte Michel vanaf de strafschopstip ook de 1-3 voor de Duitsers.

De manier waarop de strafschop tot stand kwam was pijnlijk. Kenneth Taylor leed balverlies in de opbouw, waarna Rulli een speler van Augsburg neerhaalde.

Opstelling Ajax Rulli; Rensch (83. Salah-Eddine), Aertsen (75. Klaassen), Hato, Wijndal; Van den Boomen, Tahirovic, Taylor; Daramy (46. Conceição), Brobbey, Bergwijn (46. Godts).

Ajax verloor ook al van Anderlecht

Het verlies tegen Augsburg is de tweede nederlaag van Ajax in de voorbereiding, nadat een week geleden met 3-0 werd verloren van Anderlecht. De recordkampioen oefent op 6 augustus nog tegen Borussia Dortmund, waarna de club op 12 augustus het Eredivisieseizoen begint met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Eind deze maand (op 24 en 31 augustus) wacht Ajax de play-offwedstrijden in de strijd om een ticket voor de groepsfase van de Europa League. De loting is op maandag 7 augustus.

Ajax hoopt dan met een sterker elftal te kunnen aantreden. De selectie is nog niet op orde, na het vertrek van Dusan Tadic, Jurriën Timber en Calvin Bassey.

Steijn hoopt op twee centrale verdedigers, een middenvelder en een spits. Voor de positie centraal in de defensie is Josip Šutalo in beeld. Ajax heeft nog geen akkoord bereikt met Dinamo Zagreb over de komst van de mogelijke opvolger van Timber.