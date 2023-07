Frankrijk wint WK-kraker van Brazilië dankzij beladen doelpunt Renard

Frankrijk heeft zaterdag van Brazilië gewonnen op het WK. De teruggekeerde Wendie Renard tekende in het vermakelijke duel voor de winnende goal. De ploeg van bondscoach Hervé Renard gaat door de zege aan de leiding in Groep F.

Frankrijk speelde in de eerste wedstrijd nog teleurstellend gelijk tegen Jamaica en had zich tegen Brazilië duidelijk herpakt. Na 17 minuten kwamen de Fransen al op voorsprong via een treffer van Eugénie Le Sommer.

In de tweede helft drong Brazilië aan en dat resulteerde in kansrijke situaties. Frankrijk hield goed stand, maar moest een kwartier na rust via de Braziliaanse Debinha toch de gelijkmaker incasseren.

De ploegen waren niet van plan met een punt het veld verlaten, wat uitmondde in een zinderend laatste halfuur. Uitgerekend Wendie Renard, die onder bondscoach Hervé Renard terugkeerde in het nationale team, zorgde in de 83e minuut voor het winnende doelpunt.

Frankrijk en Brazilië gelden als kanshebbers voor de wereldtitel. Terwijl Frankrijk in de eerste wedstrijd punten verspeelde, rekende Brazilië simpel af met Panama. Later op de dag spelen Panama en Jamaica nog tegen elkaar.