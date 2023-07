Berghuis slaat alarm om kwaliteit Ajax-selectie: 'De situatie is zorgelijk'

Steven Berghuis is bezorgd over de kwaliteit van de Ajax-selectie. De aanvaller begrijpt dat oud-ploeggenoot Dusan Tadic mede vanwege het gebrek aan topspelers naar Fenerbahçe is vertrokken.

"Op dit moment is het wel zorgelijk, daar kunnen we niet omheen", zegt Berghuis in gesprek met de Amsterdamse stadszender AT5. De aanvallende middenvelder kan moeilijk inschatten hoe Ajax komend seizoen gaat presteren.

"Ajax blijft Ajax. Er wordt van ons verwacht dat we van elk team gaan winnen. Op dit moment betwijfel ik of we aan die verwachtingen kunnen voldoen. Daar maak ik me op dit moment wel zorgen over. En ik denk dat Dusan de eerste alarmbel heeft laten afgaan door weg te gaan."

Volgens verschillende media was Tadic ontevreden over het technische beleid van Ajax deze zomer. De Serviër vond dat er te weinig kwaliteitsspelers in de selectie aanwezig waren. Het contract van de aanvaller werd na overleg met de clubleiding ontbonden, waarna hij naar Turkije vertrok.

"Het is heel teleurstellend dat Tadic weg is, maar niet heel verrassend. Hij is naar Ajax gekomen om elk jaar kampioen te worden en het gevoel te hebben dat je kan strijden om de titel. Als hij dat gevoel niet heeft, dan gaat hij weg."

Dusan Tadic kwam de afgelopen vijf seizoenen 241 keer in actie voor Ajax. Foto: Getty Images

Berghuis zag vorig seizoen slechte mix

Berghuis benadrukt dat iedere speler bij Ajax goed kan voetballen. "Maar elke speler heeft ook zijn sterktes en zwaktes. En de kunst is om daar zo'n goede mix van kwaliteiten, mentaliteiten en karakter van samen te stellen, dat iedereen in zijn kracht komt. En daar ontbrak het vorig jaar aan."

Ajax eindigde vorig seizoen als derde in de Eredivisie. Daarnaast werd de club vroeg uitgeschakeld in Europa en moest de ploeg in de bekerfinale het hoofd buigen voor PSV.