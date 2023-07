Manchester City beloont Oranje-international Aké met 'megacontract'

Nathan Aké heeft zaterdag zijn contract bij Manchester City met twee jaar verlengd tot medio 2027. De verdediger zou met zijn nieuwe verbintenis 185.000 euro per week verdienen.

"Dit is de beste club ter wereld, daar twijfel ik niet aan", begint de 28-jarige Aké op de site van Manchester City. "Ik ben iedere dag trots dat ik het shirt van Manchester City mag dragen. Ik word hier nog elke dag beter."

Aké heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler in het team van trainer Josep Guardiola. De Engelse topclub won afgelopen seizoen drie competities: de Premier League, de FA Cup en de Champions League. Aké kwam afgelopen jaar 41 keer in actie voor City.

"Guardiola is de beste trainer ter wereld. Hij is een genie die me anders naar het spelletje heeft laten kijken. Dat ik langer met hem mag blijven werken, voelt als een voorrecht. Ik ben hem heel dankbaar voor alles wat hij voor mij heeft gedaan, zowel op professioneel als persoonlijk vlak."

Aké speelt sinds 2020 bij City. In zijn beginperiode onder Guardiola was hij niet zeker van veel speelminuten, maar inmiddels is hij een belangrijke pion van de Spanjaard. Aké won tot op heden zes prijzen met City.

Manchester City won in juni de Champions League door in de finale Internazionale met 1-0 te verslaan. Foto: Getty Images

Aké al vroeg naar Engeland

Onder meer De Telegraaf en AD meldden onlangs al dat Aké een 'megacontract' zou ondertekenen. The Athletic schrijft dat de verdediger zijn salaris opschroeft van 150.000 euro naar 185.000 euro per week.

Aké speelde in zijn jeugdjaren voor ADO Den Haag en Feyenoord. In 2011 verkaste hij op zestienjarige leeftijd naar Chelsea, waar hij nooit definitief doorbrak. De Londense club leende hem uit aan achtereenvolgens Reading, Watford en Bournemouth. In 2017 maakte Aké de definitieve overstap naar 'The Cherries'.