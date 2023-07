Ajax wilde Frank de Boer als interim-coach: 'Maar ze wilden een tweede gesprek'

Frank de Boer heeft begin dit jaar de kans afgeslagen om opnieuw trainer van Ajax te worden. De oud-verdediger vertelt aan het AD dat hij in beeld was om de ontslagen Alfred Schreuder als interim-coach op te volgen.

Ajax wilde De Boer in januari op tijdelijke basis aanstellen en John Heitinga assistent maken. "Daar hebben we over gesproken, maar ze wilden nog een tweede gesprek. Ik dacht: hallo, jullie weten toch wel wat jullie aan mij hebben", zegt De Boer.

De Boer zag het aanvankelijk wel zitten om het seizoen bij Ajax af te maken. "Maar die ochtend werd ik alweer om 5.00 uur wakker. Toen dacht ik: dit moet ik niet willen. Ik heb toen Edwin van der Sar meteen gebeld en bedankt."

"Ten eerste omdat ik geen zin had om me in nog een gesprek te moeten bewijzen en ten tweede omdat het malen midden in de nacht alweer begon. Dat was juist waarom ik afstand had genomen."

Ajax zag in De Boer eerder ook een mogelijke extra assistent. Toen de slechte resultaten onder Schreuder aanhielden, kwam de clubleiding uit bij de oud-trainer. De Boer bedankte ook voor deze rol.

Frank de Boer won eerder als trainer vier landstitels met Ajax. Foto: ANP

Trainerscarrière gaat bergafwaarts

De Boer was tussen 2010 en 2016 hoofdcoach van Ajax. Onder leiding van de oud-international won de club vier landstitels op rij (2011-2014). Ook legde Ajax in 2013 ten koste van AZ beslag op de Johan Cruijff Schaal.

Na zijn succesperiode bij Ajax stelde De Boer bij andere clubs teleur. Hij werd razendsnel ontslagen bij Internazionale en Crystal Palace en moest na anderhalf jaar ook zijn biezen pakken bij het Amerikaanse Atlanta United.