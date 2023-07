Stengs vindt het vervelend dat zwager Kooij Feyenoord niet meer mag fluiten

Calvin Stengs vindt het vervelend dat zijn zwager Joey Kooij geen wedstrijden van Feyenoord meer mag fluiten vanwege de transfer van de aanvaller naar De Kuip. Eerder mocht Kooij ook al geen duels van AZ leiden vanwege hun familieband.

Kooij floot eerder ook geen wedstrijden van AZ toen Stengs actief was voor de Alkmaarse club. "Bij AZ hebben we het toen zelf aangegeven bij de KNVB: dit is er aan de hand", vertelde Stengs vrijdag tijdens zijn presentatie bij Feyenoord, geciteerd door VI .

Voordat Stengs zijn transfer van OGC Nice naar Feyenoord beklonk, nam hij nog even contact op met de arbiter. "Ik heb hem even opgebeld, want voor hem is het ook heel mooi om in De Kuip te fluiten. Maar dat zal nu even niet gebeuren. Dat is voor hem wel vervelend."