Senegalese bond lijkt transfer Mané naar Al Nassr van Ronaldo te verklappen

Het is nog wachten op de bevestiging van Al Nassr of Bayern München, maar volgens de Senegalese voetbalbond is het al rond: Sadio Mané verkast naar Saoedi-Arabië. Bij Al Nassr wordt hij ploeggenoot van Cristiano Ronaldo.

De Senegalese voetbalbond plaatst op X, voorheen bekend als Twitter, vol trots een foto van de sterspeler in het shirt van Al Nassr. Daarmee lijkt de bond uit de school te klappen.

Op de kanalen van Bayern München en Al Nassr is namelijk nog geen melding gemaakt van de overstap. Volgens verschillende media hangt de transfer al wel in de lucht. Naar verluidt moeten alleen de laatste formaliteiten nog worden afgerond.

Met de overstap komt er al snel een einde aan het avontuur van Mané bij Bayern München. De club pikte hem in de zomer na zes succesvolle seizoenen op bij Liverpool, maar in Duitsland kon hij mede door blessureleed niet overtuigen.