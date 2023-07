Mané staat na jaar bij Bayern op het punt om ploeggenoot van Ronaldo te worden

Het is nog wachten op de bevestiging van Al Nassr of Bayern München, maar volgens verschillende media is het nagenoeg rond: Sadio Mané verkast naar Saoedi-Arabië. Bij Al Nassr wordt de Senegalees ploeggenoot van Cristiano Ronaldo.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano is het alleen nog wachten op de medische keuring van Mané, die Bayern naar verluidt zo'n 32 miljoen euro oplevert. Voor een soortgelijk bedrag kwam hij een jaar geleden over van Liverpool.

Met de aanstaande overstap komt er al snel een einde aan het avontuur van Mané bij Bayern München. Na zijn succesvolle jaren op Anfield kon hij in Duitsland mede door blessureleed niet overtuigen. Toch kwam hij nog tot 38 officiële wedstrijden.

Bij Al Nassr moet Mané een van de sterren worden. Naast Ronaldo kozen ook onder anderen Marcelo Brozovic (Internazionale), Alex Telles (Manchester United) en Seko Fofana (RC Lens) voor de club die vorig seizoen tweede werd in de Saoedische competitie.