Opvallend kort avontuur: aanwinst Van Beijnen al na 25 dagen weg bij FC Emmen

Het avontuur van Mike van Beijnen bij FC Emmen heeft opvallend kort geduurd. Het contract van de verdediger is vrijdag per direct ontbonden, terwijl hij pas eerder deze maand zijn handtekening had gezet.

Van Beijnen werd op 3 juli transfervrij binnengehaald. De 24-jarige rechtsback tekende voor twee seizoenen, met een optie voor een derde seizoen. De samenwerking blijft desondanks slechts beperkt tot 25 dagen.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kwam trainer Fred Grim, die sinds enkele weken ook technisch manager is, tot de conclusie dat het beter is om de samenwerking te stoppen. Van Beijnen is daardoor nu transfervrij.

Vóór zijn kortstondige avontuur bij FC Emmen stond Van Beijnen onder contract bij Fortuna Sittard. Voor die club speelde hij vorig seizoen één Eredivisie-wedstrijd. Hij kwam als invaller acht minuten in actie tegen FC Twente.