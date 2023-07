Ihattaren moet per direct weg bij Juventus na ontbinding contract

Mohamed Ihattaren is geen speler van Juventus meer. De club maakt vrijdag bekend dat het contract van de aanvallende middenvelder met instemming van beide partijen is ontbonden.

De 21-jarige Ihattaren lag nog tot de zomer van 2025 vast. De Italiaanse topclub was al enige tijd bezig met de ontbinding van de verbintenis. Ihattaren kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Maar het is de vraag of hij überhaupt nog profvoetbal gaat spelen.

De middenvelder kwam de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws. Hij werd twee keer gearresteerd voor een conflict in de relationele sfeer. Daarnaast zou Ihattaren banden hebben (gehad) met de mocro-maffia. In september 2022 ging zijn auto in vlammen op.

Ihattaren stond in zijn tijd bij PSV nog bekend als groot voetbaltalent. Hij werd in maart 2020 zelfs opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de interlands tegen Spanje en de Verenigde Staten. Die duels werden vanwege de coronapandemie nooit gespeeld. Daarna kwam hij nooit meer in beeld voor Oranje en ging zijn carrière bergafwaarts.

Porsche van Ajacied Ihattaren vermoedelijk zwaar beschadigd door brand in Utrecht

Loopbaan Ihattaren in het slop

De creatieveling streek in 2021 neer bij Juventus, maar heeft nooit een officieel duel in de hoofdmacht gespeeld. De grootmacht verhuurde hem eerst aan Sampdoria, waarna hij vanaf januari 2022 op tijdelijke basis actief was voor Ajax. Mede vanwege problemen in de privésfeer werd zijn periode in Amsterdam ook geen succes.

Ihattaren brak door bij PSV, waar hij vanaf 2010 in de jeugdopleiding actief was. In januari 2019 maakte hij op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor de hoofdmacht met zijn invalbeurt tegen FC Groningen (2-1-winst). In totaal maakte hij tien doelpunten en gaf hij elf assists in 74 duels voor PSV.