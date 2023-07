FC Twente wijst ook naar 'provocatief' gedrag Zweedse fans: 'Het was respectloos'

FC Twente spreekt een dag na de rellen in De Grolsch Veste van een "inktzwarte avond". De club veroordeelt het provocatieve gedrag van de fans van Hammarby, maar benadrukt dat dit geen reden is om ze aan te vallen.

FC Twente-directeur Paul van der Kraan schrijft vrijdag in een verklaring dat de minuut stilte ter nagedachtenis aan Theo Pahlplatz en Dais ter Beek voorafgaand aan het Conference League-duel volledig werd genegeerd door de Hammarby-supporters. "Dat was respectloos naar met name de nabestaanden."

De clubleiding baalt bovendien dat de UEFA elke thuisclub verplicht om tweehonderd hoofdtribunekaarten beschikbaar te stellen aan sponsoren en relaties van de tegenpartij. "We vragen ons af of deze kaarten daar terecht zijn gekomen."

"Tijdens de wedstrijd zijn de Zweden continu op hun gedrag aangesproken door ons veiligheidspersoneel. Zelfs het bestuur van Hammarby is richting hen in actie gekomen, dit alles zonder resultaat. Deze provocaties mogen echter nooit een reden zijn dit vak aan te vallen."

FC Twente biedt excuses aan

FC Twente belooft dat de daders - die nog moeten worden geïdentificeerd - in ieder geval kunnen rekenen op een stadionverbod. De club staat in contact met de autoriteiten om te bespreken of het voor Twente-fans veilig genoeg is om volgende week naar Stockholm af te reizen voor de return.

De ploeg van coach Joseph Oosting won donderdag met 1-0. "Maar de ongeregeldheden die gisteravond in ons stadion plaatsvonden, overschaduwden de wedstrijd volledig. Deze zijn FC Twente-onwaardig en horen in geen enkel stadion thuis. Namens FC Twente is een excuus op zijn plaats richting alle supporters en sponsoren."

FC Twente onderzoekt momenteel hoe de wedstrijd zo uit de hand kon lopen. De directie gaat het gesprek aan met beveiligers, stewards, agenten en collega's van Hammarby om te achterhalen waar en waarom het misging.