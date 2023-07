Red Bull Salzburg breekt met trainer Jaissle na flirt met Saoedische club

Delen via E-mail

Red Bull Salzburg heeft hoofdtrainer Matthias Jaissle daags voor de eerste wedstrijd in de Oostenrijkse Bundesliga op non-actief gesteld. De 35-jarige oefenmeester meldde eerder deze week bij het bestuur dat hij naar het Saoedische Al Ahli wil.

Jaissle geldt als een van de grootste trainersbeloften in het Europese voetbal. Zowel in 2022 als in 2023 loodste hij Red Bull Salzburg naar de Oostenrijkse titel.