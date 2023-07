Coach Jaissle tekent vlak na opvallend ontslag bij Salzburg in Saoedi-Arabië

Matthias Jaissle is vrijdag enkele uren na zijn ontslag bij Red Bull Salzburg aangesteld als nieuwe trainer van het Saoedische Al Ahli. De deal is geen verrassing, aangezien de Oostenrijkse club al had aangekondigd dat de coach flirtte met Al Ahli.

Jaissle geldt als een van de grootste trainersbeloften in het Europese voetbal. Zowel in 2022 als in 2023 loodste hij Red Bull Salzburg naar de Oostenrijkse titel.

Minstens zo knap was het overleven van de groepsfase van de Champions League in het seizoen 2021/2022, een primeur voor de club uit Salzburg. 'Die Roten Bullen' bleven Sevilla en VfL Wolfsburg voor, maar waren in de achtste finales een maatje te klein voor Bayern München.

Door zijn uitstekende prestaties belandde Jaissle op de radar van Al Ahli, dat sinds het vertrek van de Zuid-Afrikaan Pitso Mosimane eind vorig seizoen zonder trainer zit. alzburg meldde vrijdagochtend dat Jaissle op non-actief was gezet vanwege de interesse van Al Ahli en inmiddels is de deal dus beklonken.

De drievoudig landskampioen heeft net als veel andere Saoedische clubs al aardig huisgehouden op de transfermarkt. Van Chelsea kwam doelman Édouard Mendy, van Liverpool werd Roberto Firmino overgenomen en vrijdag werd ook Riyad Mahrez verwelkomd. De dribbelaar stond de afgelopen seizoenen onder contract bij Manchester City.

Red Bull Salzburg opent het seizoen in de Oostenrijkse Bundesliga zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen SCR Altach. De taken van Jaissle worden voorlopig overgenomen door Florens Koch en Alexander Hauser, die deel uitmaakten van zijn technische staf.