Ook Mahrez kan verleiding van het grote geld in Saoedi-Arabië niet weerstaan

Riyad Mahrez heeft zich vrijdag bij de rij spelers gevoegd die voor het grote geld in Saoedi-Arabië kiezen. De 32-jarige aanvaller verruilt Manchester City na vijf jaar voor Al Ahli.

In de zomer van 2018 stapte Mahrez over van Leicester City naar Manchester City. Na onder meer vier landstitels en twee FA Cups volgde afgelopen seizoen de bekroning met winst van de Champions League.

Mahrez was in 2016 een belangrijke schakel in de ploeg waarmee Leicester City zeer verrassend kampioen van Engeland werd. In datzelfde jaar werd hij verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar.