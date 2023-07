FC Twente-trainer Oosting vreesde even voor zijn gezin bij rellen op tribunes

FC Twente-trainer Joseph Oosting baalt van de rellen die donderdag uitbraken na de thuiswedstrijd tegen Hammarby IF. Hij vreesde even dat zijn gezin in moeilijkheden zou komen.

Het ging na de wedstrijd helemaal mis op de hoofdtribune van De Grolsch Veste toen leden van de harde kern van FC Twente de confrontatie zochten met een groep Zweedse supporters. Er vielen meerdere gewonden.

"Ik heb geprobeerd om mijn spelers zo snel mogelijk in de kleedkamer te krijgen. Natuurlijk hebben we het er daar met elkaar over gehad", zei Oosting na de wedstrijd op zijn persconferentie.

"Ik vind het nu te snel om er een oordeel over te vellen. Maar mijn gezin zat ook op de tribune, dus daar ben je dan ook bang voor. Dit is natuurlijk niet leuk. Het is heel erg jammer dat het zo gaat."

Oosting wilde het er verder niet al te veel over hebben. "Ik wil het graag bij voetbal laten. Ik heb er ook niet zo veel van gezien. Maar het is wel een zwarte rand aan deze avond."

De wedstrijd tegen Hammarby, dat met 1-0 werd verslagen, was voor Oosting zijn officiële debuut als FC Twente-trainer. Volgende week treffen beide clubs elkaar in Zweden. De winnaar van het tweeluik staat in de derde voorronde van de Conference League.