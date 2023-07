ME grijpt in bij rellen rond wedstrijd FC Twente-Hammarby: gewonden en 10 arrestaties

Voor en na de voetbalwedstrijd FC Twente-Hammarby IF van donderdag zijn in totaal tien mensen aangehouden. Volgens de politie zijn de arrestaties verricht vanwege onder meer openlijke geweldpleging, mishandeling en belediging van een ambtenaar in functie.

Een van de gearresteerden is minderjarig en zal in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag worden vrijgelaten.

Rond 1.45 uur was de rust in en rond het stadion teruggekeerd, liet een woordvoerder van de politie weten.

Direct na afloop van het duel tussen Twente en het Zweedse Hammarby, in de tweede voorronde van de Conference League, gingen supporters van de twee clubs met elkaar op de vuist op de tribune. Daarbij vielen volgens de politie rake klappen.

De ME werd ingezet. Ook rond het stadion was het onrustig en moest de politie ingrijpen. "Het overgrote deel van de Hammarby-supporters is uiteindelijk door de politie gefaciliteerd met vervoer naar hun hotel", meldt de politie.

Eén Zweedse supporter viel van tribune

Er zijn mensen gewond geraakt, maar hoeveel is nog onduidelijk. "We hopen daar vrijdag in de loop van de dag meer duidelijkheid over te hebben", zegt de politie.

Zeker één Zweedse supporter viel van de tribune en werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, meldde algemeen directeur Paul van der Kraan van FC Twente eerder. Hij noemde de rellen "vreselijk" en "Twente-onwaardig".

Enschede had centrum uitgeroepen tot risicogebied

Een muziekfestival in het centrum van de stad werd donderdag rond 23.30 uur vanwege de onrust rond het stadion stilgelegd en de horeca in het centrum moest om middernacht sluiten. Volgens de politie is het daar rustig gebleven en hoefde er niet te worden ingegrepen.

Enschede had de Twentse stad donderdagmiddag uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied en in de binnenstad van het nabijgelegen Hengelo was een noodbevel van kracht. Die maatregelen waren genomen uit "ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens" rondom de wedstrijd.