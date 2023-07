Directeur FC Twente ontdaan na rellen: 'Ingrijpen duurde erg lang'

FC Twente-directeur Paul van der Kraan noemt de rellen in De Grolsch Veste donderdag bij het Conference League-duel met Hammarby "vreselijk" en "Twente-onwaardig". Na afloop van de wedstrijd gingen supporters van beide clubs met elkaar op de vuist.

FC Twente moet volgens Van der Kraan tweehonderd kaarten beschikbaar stellen aan de gasten op de hoofdtribune, voor bijvoorbeeld familieleden of sponsoren. "Maar die kaarten zijn in mijn ogen niet in handen gekomen voor wie ze bestemd waren", zegt hij tegen Tubantia.

De algemeen directeur vond dat er eerder ingegrepen kon worden. "In één van de scenario's die we vooraf besproken hebben, zouden we direct met stewards en beveiligingspersoneel komen. Alleen dat duurde erg lang."

"Wat je ziet is dat er een hele beweging op gang kwam. Naar mijn idee duurde het erg lang na afloop van de wedstrijd", zegt Van der Kraan. De afspraak in Nederland is dat de club verantwoordelijk is voor de veiligheid in het stadion. De politie blijft in principe buiten, tot er ingegrepen moet worden.

Van der Kraan kan niet zeggen of FC Twente besluit om volgende week geen fans toe te laten bij de return in Zweden. "Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar daar kan ik nu nog geen antwoord op geven."

Algemeen directeur Paul van der Kraan. Foto: Pro Shots

Ook rellen buiten stadion

Na de rellen op de tribune ontstonden ook buiten het stadion vechtpartijen. De politie was rond 23.00 uur nog steeds ter plekke. "We moeten eerst zorgen dat iedereen weg is en dat rust terugkeert", zei de woordvoerster tegen persbureau ANP.

Enschede had donderdag het hele grondgebied van stad al uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. In de binnenstad van Hengelo was sinds 13.30 uur een noodbevel van kracht. Die maatregelen waren genomen uit "ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens" rondom de wedstrijd.

FC Twente won de wedstrijd tegen Hammarby met 1-0. Volgende week staan de clubs tegenover elkaar in Stockholm. De winnaar van het tweeluik gaat door naar de derde voorronde van de Conference League.