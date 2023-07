Rellen op tribunes bij FC Twente na Europees duel met Hammarby

Na afloop van het Conference League-duel tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby (1-0) zijn er rellen uitgebroken op de hoofdtribune van De Grolsch Veste. Op beelden op sociale media is te zien hoe fans van de twee clubs met elkaar op de vuist gaan.

Spelers en stafleden van Twente maanden supporters tot kalmte toen er een massale vechtpartij ontstond. Eén man viel naar verluidt van de tribune en raakte daarbij gewond. De ME had na enige tijd de orde in het stadion hersteld. Op het veld werden enkele gewonden behandeld.

Buiten het stadion is het nog onrustig. Er worden enkele vechtpartijen gemeld. Enschede had donderdagmiddag het hele grondgebied van de stad al uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. In de binnenstad van Hengelo was sinds 13.30 uur een noodbevel van kracht.