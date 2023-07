FC Twente start Europees avontuur met zuinige zege op Hammarby

FC Twente heeft donderdag de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League tegen Hammarby gewonnen. De ploeg van coach Joseph Oosting was in De Grolsch Veste te sterk voor het bezoek uit Zweden: 1-0.

Sem Steijn tekende vlak na rust voor het enige doelpunt in Enschede. De aanvallende middenvelder controleerde de bal bij de rand van het strafschopgebied en zorgde met een knal voor de verdiende openingstreffer.

FC Twente had voldoende mogelijkheden om met een grotere marge te winnen, maar de thuisploeg kon het overwicht niet omzetten in meerdere doelpunten. Zo raakte Michel Vlap in de eerste helft de lat.

De ploeg van Oosting kan volgende week op het kunstgras in Zweden het karwei afmaken. De return in de Tele2 Arena begint donderdag om 20.00 uur.

Joseph Oosting luisterde zijn officiële debuut bij FC Twente op met een zege. Foto: Pro Shots

Hernieuwd FC Twente start sterk

FC Twente onderging de afgelopen periode een flinke metamorfose. Naast coach Ron Jans vertrokken ook onder anderen Ramiz Zerrouki (Feyenoord) en Václav Cerný (VfL Wolfsburg) bij de nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

De van RKC overgekomen Oosting koos in zijn eerste officiële duel voor Twente niet voor nieuwe spelers in het basiselftal. Zo begon Naci Ünüvar op de bank, net als Ricky van Wolfswinkel. Manfred Ugalde was de spits van dienst bij de thuisploeg.

FC Twente begon ijzersterk en was vaak gevaarlijk, maar concrete kansen bleven uit. Onder anderen Daan Rots had het vizier niet op scherp staan. Vlap was in de eerste helft het dichtst bij een goal, maar hij trof de lat.