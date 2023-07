Marcel Keizer volgt wereldsterren en wordt trainer in Saoedi-Arabië

Marcel Keizer is het komende jaar actief in Saoedi-Arabië. De 54-jarige coach heeft donderdag voor een seizoen getekend bij Al Shabab, dat afgelopen jaargang vierde werd in de Saoedische competitie.

Keizer blijft dus actief in het Midden-Oosten. Hij was de afgelopen vier seizoenen trainer van Al Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten. Daar is hij opgevolgd door voormalig bondscoach Frank de Boer, ook een oud-trainer van Ajax.

Al Shabab is de zesde profclub waar Keizer als hoofdtrainer aan de slag gaat. Hij was eerder eindverantwoordelijk bij Telstar, FC Emmen, sc Cambuur, (Jong) Ajax, Al Jazira en Sporting Portugal.

Keizer gaat in de Saudi Pro League diverse stervoetballers tegenkomen. Onder anderen Karim Benzema, N'Golo Kanté en Kalidou Koulibaly maakten de overstap naar een Saoedische club. Cristiano Ronaldo streek in januari neer bij Al Nassr.

