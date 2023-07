FC Barcelona mag meedoen aan CL, maar straf voor corruptie kan nog volgen

FC Barcelona mag komend seizoen gewoon meedoen aan de Champions League. De UEFA deed onderzoek naar de Spaanse grootmacht in een vermeend corruptieschandaal, maar bij gebrek aan bewijs wordt de club voorlopig toegelaten.

FC Barcelona zou José María Enríquez Negreira, de oud-vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie in Spanje, tussen 2001 en 2018 miljoenen hebben betaald om bevoordeeld te worden in wedstrijden.

De betalingen werden bevestigd door FC Barcelona, maar volgens voorzitter Joan Laporta ging het puur om het verkrijgen van "adviezen over technische arbitragezaken". De Spaanse justitie vermoedde corruptie en besloot de topclub aan te klagen.

Vanwege de commotie in Spanje besloot de UEFA in maart ook een onderzoek in te stellen. Het Spaanse onderzoek loopt nog, waardoor de Europese bond voorlopig geen reden ziet om FC Barcelona uit te sluiten van deelname aan Europees voetbal.

De UEFA benadrukt donderdag in een verklaring dat FC Barcelona in de toekomst mogelijk alsnog wordt bestraft. De UEFA heeft de landskampioen laten weten dat die verplicht is om de ethische en disciplinaire onderzoekers van de bond op de hoogte te houden van de voortgang in de lopende onderzoeken.