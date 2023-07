City-icoon David Silva (37) stopt per direct met voetbal vanwege zware blessure

Manchester City-icoon David Silva zet per direct een punt achter zijn carrière. De 37-jarige middenvelder van Real Sociedad zou na komend seizoen stoppen, maar door een zware blessure hangt hij zijn voetbalschoenen nu al aan de wilgen.

"Vandaag is een treurige dag voor mij", zegt Silva donderdag in een video op Instagram. "Ik neem afscheid van hetgeen waar ik mijn leven aan gewijd heb. Ik bedank mijn collega's, die ik als familie zie. Bedankt dat jullie me zo thuis lieten voelen."

Silva doorliep de jeugdopleiding bij Valencia, de club waarvoor hij 168 keer in actie kwam. In 2010 maakte de Spanjaard een transfer naar Manchester City, waar hij uitgroeide tot een icoon. De spelmaker speelde 436 wedstrijden voor de Engelse grootmacht, waarmee hij vier landstitels pakte.

In totaal speelde Silva 125 wedstrijden voor de nationale ploeg. De middenvelder werd in 2008 en 2012 Europees kampioen met Spanje. In 2010 beleefde de 125-voudig international een ander hoogtepunt met de winst van het WK. Spanje won in de finale met 0-1 van Nederland.