Lymfeklierkanker ontdekt bij Borussia Mönchengladbach-verdediger Lainer

Bij Borussia Mönchengladbach-verdediger Stefan Lainer is lymfeklierkanker geconstateerd. Volgens de medische staf van de Bundesliga-club is de Oostenrijkse international goed te behandelen en te genezen.

De artsen hebben de lymfeklierkanker in een vroeg stadium ontdekt. Door de ziekte ontbreekt de dertigjarige Lainer logischerwijs enkele maanden bij Borussia Mönchengladbach. De rechtsback speelde in de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog mee.

Lainer is international van Oostenrijk en speelt sinds 2019 bij Borussia Mönchengladbach. Daarvoor stond de vleugelverdediger in zijn thuisland onder contract bij Red Bull Salzburg, waarmee hij vier keer landskampioen werd.

Roland Virkus, de technisch directeur van Mönchengladbach, steekt Lainer een hart onder de riem. "We zullen er alles aan doen om Stevie de best mogelijke behandeling te geven en wensen hem en zijn familie veel kracht en optimisme in de strijd tegen deze ziekte."