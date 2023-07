Arsenal klopt Barça in spektakel, United verliest met Onana op doel van Real

Delen via E-mail

Arsenal heeft donderdag een spectaculaire oefenzege geboekt op FC Barcelona. Met Jurriën Timber in de basis werd het 5-3. Erik ten Hag oefende met Manchester United eveneens in de Verenigde Staten en ging met 2-0 onderuit tegen Real Madrid.

De van Ajax overgekomen Timber speelde in Los Angeles als linksback bij Arsenal en deed zeventig minuten mee. Bij Barcelona deed Frenkie de Jong alleen in de tweede helft mee.

Bij rust was het 2-2. Door goals van Robert Lewandowski en Raphinha nam Barcelona twee keer de leiding, maar Bukayo Saka en Kai Havertz maakten net zo vaak gelijk. Saka miste vlak na zijn doelpunt een penalty.

In de tweede helft liep Arsenal uit naar 4-2 dankzij twee doelpunten van Leandro Trossard. In de slotminuten bracht Barcelona-aanvaller Ferran Torres de spanning nog even terug en bepaalde Fábio Vieira de eindstand.