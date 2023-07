Kersverse PSV-spits Pepi opnieuw trefzeker in oefenwedstrijd

Ricardo Pepi heeft woensdag opnieuw aangetoond ook in het shirt van PSV te kunnen scoren. De deze zomer aangetrokken spits tekende voor de eerste treffer bij de 3-1-zege in de oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven.

Pepi bood zich in de negentiende minuut aan op de rand van het strafschopgebied. De twintigjarige Amerikaan kreeg de bal aangespeeld door Julian Kwaaitaal en schoot beheerst de openingstreffer in de hoek. Anwar El Ghazi verdubbelde even later de voorsprong. In de slotfase deed FC Eindhoven namens David Garden wat terug, waarna Jason van Duiven de eindstand op het bord zette.

PSV nam Pepi deze zomer voor 10 miljoen euro over van FC Augsburg, dat hem verhuurde aan het gedegradeerde FC Groningen. Daarmee werd Feyenoord afgetroefd. De Rotterdammers waren ook geïnteresseerd in de vijftienvoudig Amerikaans international, die vorig seizoen met twaalf goals een roos in de Groningse woestijn was.

Anderhalve week geleden maakte Pepi zijn debuut voor PSV in de oefenwedstrijd tegen FC Blau-Weiss Linz. Hij tekende prompt voor de winnende treffer bij de 2-1-zege. Na een korte invalbeurt tegen FC Augsburg was de wedstrijd tegen FC Eindhoven dus het derde optreden van Pepi in de ploeg van trainer Peter Bosz.

Noa Lang was woensdag niet in de PSV-selectie opgenomen. De creatieve vleugelspeler is de andere grote zomeraankoop van Bosz en maakte zijn debuut in het duel met Augsburg. In de stadsderby tegen eerstedivisionist FC Eindhoven werd hem rust gegund.