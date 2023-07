Ook Liverpool-captain Henderson vervolgt loopbaan in Saoedi-Arabië

In navolging van veel andere spelers verruilt ook Jordan Henderson deze zomer een Europese topcompetitie voor de Saoedische Pro League. De 33-jarige middenvelder laat Liverpool na twaalf jaar achter zich voor Al Ettifaq.

Al Ettifaq moet zijn komst nog bevestigen, maar woensdag doken er al foto's op waarop te zien is hoe Henderson meetraint met zijn nieuwe ploeggenoten.

De 77-voudig Engels international heeft via een boodschap op Instagram al afscheid genomen van de Liverpool-fans. "Het is moeilijk om mijn periode van twaalf jaar bij Liverpool in woorden te vatten en het is nog moeilijker om 'tot ziens' te zeggen. Ik zal altijd een 'Red' blijven, tot de dag van mijn dood."

Henderson won na een stroeve start talloze prijzen op Anfield, zoals de Champions League (2019) en de Premier League-titel (2020). Met name die laatste titel was bijzonder, aangezien Liverpool zich voor het laatst in 1990 tot kampioen van Engeland had gekroond, twee jaar voor de geboorte van de Premier League.

Na het vertrek van clubicoon Steven Gerrard in 2015 werd Henderson benoemd tot aanvoerder. Aangezien zijn contract met 'The Reds' pas in 2025 zou aflopen, krijgt Liverpool nog een transfersom voor de routinier.

Saoedi-Arabië geliefd bij topspelers

Bij Al Ettifaq gaat Henderson weer samenwerken met Gerrard, die recent tot trainer van de tweevoudig landskampioen is benoemd.

Tot de talloze spelers die de afgelopen maanden tekenden bij een Saoedische club behoren Karim Benzema, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic en Allan Saint-Maximin.

Zij werden allemaal voorafgegaan door Cristiano Ronaldo, die zich rond de jaarwisseling verbond aan Al Nassr.