Bij PSV op zijspoor belande Baumgartl tekent bij Schalke 04

Timo Baumgartl verruilt PSV per direct voor Schalke 04, dat de 27-jarige verdediger voor twee seizoenen heeft vastgelegd. De Duitser werd door de Eindhovenaren de afgelopen twee jaar verhuurd aan 1. FC Union Berlin.

PSV nam Baumgartl in 2019 voor ongeveer 12 miljoen euro over van VfB Stuttgart. De voormalige Duitse jeugdinternational kon die hoge transfersom nooit waarmaken. Sinds medio 2021 speelde hij twee achtereenvolgende seizoenen op huurbasis voor Union Berlin.

Schalke 04 degradeerde afgelopen seizoen uit de Bundesliga en zoekt deze zomer naar spelers met ervaring om snel terug te keren op het hoogste niveau.

"De club heeft me uitgebreid verteld over alle plannen voor de komende seizoenen", vertelt Baumgartl op de website van Schalke 04. "Met een aantal spelers heb ik in het verleden al samengespeeld. Ik ken hun kwaliteiten."

Baumgartl maakte in september 2022 zijn rentree nadat er in mei van dat jaar een tumor bij hem werd verwijderd. Een basisplaats veroveren bij het sterke Union Berlin, dat zich verrassend plaatste voor de Champions League, zat er niet in.

Voor PSV werkte Baumgartl 36 officiële duels af, waarin hij twee doelpunten maakte. Zijn contract in Eindhoven liep in 2024 af. Over de transfersom doen beide clubs geen mededelingen.