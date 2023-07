Met een thuiswedstrijd tegen Hammarby IF luidt FC Twente donderdagavond het Nederlandse coëfficiëntenseizoen in. Presteert de Eredivisie daarin net zo goed als de laatste jaren, dan nemen in 2025/2026 mogelijk vier clubs deel aan de Champions League. Hoe zit dat?

Op 13 april bereikte de coëfficiëntenkoorts een voorlopig hoogtepunt. Door een 1-0-nederlaag van Sporting CP bij Juventus stelde Nederland de zesde plaats in de cyclus 2018-2023 veilig, oftewel een tweede ticket voor de groepsfase van de Champions League. Portugal deed een stapje terug.

De Eredivisie incasseert de beloning pas aan het einde van dit seizoen: de kampioen en vicekampioen van de competitie die volgende week vrijdag begint, zijn in 2024/2025 van de partij in de eerste ronde van de Champions League, terwijl de nummer drie instroomt in de voorronden van het miljardenbal.

Terwijl de vruchten van de zesde plek nog niet eens zijn geplukt, zet Nederland de jacht op de vijfde plaats in. De Eredivisie - vijf jaar geleden nog ver verwijderd van een toptiennotering - ligt zelfs op poleposition in de strijd om de status van best of the rest achter de ongenaakbare top vier (Premier League, La Liga, Serie A en Bundesliga).

Een stevige coëfficiëntenboost is dat het relatief zwakke seizoen 2018/2019 vanaf deze zomer niet meer meetelt. Ajax haalde destijds de halve finales van de Champions League, maar de andere Eredivisie-troeven gaven niet thuis. In de daaropvolgende seizoenen presteerde Nederland telkens prima tot uitstekend, met de jaargang 2021/2022 als uitschieter.

Door het wegvallen van het seizoen 2018/2019 nam Nederland deze zomer zonder dat er ook maar een bal was getrapt de vijfde plaats over van Frankrijk. Van een gelopen race is allerminst sprake, aangezien de voorsprong slechts 0,186 punten bedraagt. De marge ten opzichte van nummer zeven Portugal mag met 5,451 punten wel fors worden genoemd. Voor een goed beeld: elke zege in een hoofdtoernooi levert Nederland 0,400 punten op, een gelijkspel leidt tot 0,200 punten. In de voorronde worden met een overwinning 0,200 punten verdiend en met een remise de helft daarvan.

Coëfficiëntenlijst cyclus 2019-2024: 1. Engeland - 88,928

2. Spanje - 75,927

3. Italië - 71,569

4. Duitsland - 69,552

5. Nederland - 52,100

6. Frankrijk - 51,914

7. Portugal - 46,649

8. België - 34,500

9. Schotland - 30,450

10. Oostenrijk - 28,600

Eredivisie kan munt slaan uit nieuwe CL-opzet

Houdt de Eredivisie tot en met het einde van dit seizoen de vijfde positie vast, dan levert Nederland in 2025/2026 minimaal drie clubs aan de eerste ronde van de Champions League. De nummer vier van de Eredivisie maakt dan zijn opwachting in de kwalificaties.

Het als vijfde geklasseerde land profiteert van de uitbreiding van het deelnemersveld van 32 naar 36 clubs. Een van de extra tickets is bestemd voor de nummer vijf van de coëfficiëntenlijst. De eerste editie van de vernieuwde Champions League is in het seizoen 2024/2025.

In de strijd om de vijfde positie heeft Nederland het voordeel dat het dit seizoen nog met slechts vijf in plaats van zes teams Europees actief is, zoals volgend jaar. Daardoor hoeft elk resultaat nu nog slechts door vijf te worden gedeeld. Frankrijk en Portugal zijn met zes teams actief, waardoor overwinningen en gelijke spelen minder gewicht in de schaal leggen. De keerzijde voor Nederland is wel dat een vroege uitschakeling van een ploeg keihard aankomt, omdat in dat scenario een relatief klein aantal clubs voor de oogst moet zorgen.

Volg nieuws over de coëfficiëntenlijst Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen Blijf met meldingen op de hoogte

Een van de belangrijkste verklaringen voor de recente Nederlandse successen waren de glorieuze voorrondezomers. In 2021 overleefden alle Eredivisie-teams de kwalificaties, in 2022 bleef alleen FC Twente steken in het voorportaal, door toedoen van Fiorentina. Als teams eenmaal de groepsfase halen, krijgen ze minimaal zes wedstrijden om punten te verzamelen.

Een andere factor is de Nederlandse dadendrang in de Conference League, met onder meer een finaleplaats voor Feyenoord (2022) en een halvefinaleplek voor AZ (2023). Dat de UEFA resultaten in de Conference League net zo zwaar laat wegen als die in de Champions League en Europa League, kwam de Eredivisie niet slecht uit.

Dit seizoen heeft Nederland nog één keer het voordeel van een oververtegenwoordiging in de Conference League. In 2024/2025 is het menens met minimaal twee deelnemers aan de Champions League en wordt het normaal gesproken lastiger om veel punten te verzamelen.

AZ reikte vorig seizoen tot de halve finales van de Conference League. Foto: Getty Images

Frankrijk begint later aan seizoen

Het belang van het Conference League-tweeluik van FC Twente met het Zweedse Hammarby IF is daarmee zo helder als bergwater. Feyenoord (Champions League), PSV (Champions League of Europa League) en Ajax (Europa League of Conference League) zijn al zeker van deelname aan een groepsfase en AZ en FC Twente kunnen daar in de Conference League nog bij komen.

Op de uitslagen van Franse clubs hoeven coëfficiëntenwatchters deze week nog niet te letten. De Ligue 1 heeft twee teams in de voorronden en die stromen pas later in. Voor Portugal begint het seizoen donderdag al wel. Vitória Guimarães duelleert in de tweede voorronde van de Conference League met het Sloveense NK Celje.

De afgelopen seizoenen presteerden de Zuid-Europeanen prima in de Champions League, maar faalden ze in de Conference League. De rekening kreeg Portugal gepresenteerd op de eerder gememoreerde en voor Nederland zo memorabele 13 april. De Eredivisie kan donderdag een stap zetten naar een mogelijk nieuwe feestdag, de dag waarop de Ligue 1 in het stof bijt en een Champions League-ticket moet afstaan aan Nederland.