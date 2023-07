Spanje laat weinig heel van Zambia op WK, ook Japan naar achtste finales

Spanje heeft zich woensdag overtuigend geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Jorge Vilda liet geen spaan heel van Zambia: 5-0. Groepsgenoot Japan gaat ook door dankzij een simpele zege op Costa Rica.

Spanje was in het Nieuw-Zeelandse Auckland na een kwartier spelen al klaar met Zambia. Teresa Abelleira Dueñas opende de score in Eden Park door de bal met een prachtige knal in de bovenhoek te plaatsen.

Zambia was nog niet bekomen van de tegentreffer of het stond al 2-0. Alèxia Putellas had een prima voorzet in huis die door Jennifer Hermoso middels een kopbal werd gepromoveerd tot doelpunt. Putellas stond ruim een jaar geleden voor het laatst in de basis vanwege een knieblessure.

Na rust maakten Alba Maria Redondo Ferrer (2x) en opnieuw Hermoso er 5-0 van. Bovendien werd een Spaans doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Spanje had de eerste groepswedstrijd tegen Costa Rica al met 3-0 gewonnen.

Zambia verloor het eerste WK-duel met Japan ook al met 5-0. De Afrikaanse ploeg maakt bij de laatste groepswedstrijd tegen Costa Rica uit welk land als derde eindigt in groep C.

Japan hield ook tegen Costa Rica de nul. Foto: Getty Images

Japan overtuigt opnieuw

Japan had in Dunedin weinig moeite met Costa Rica. Na 25 minuten timede María Paula Coto Gonzalez bij een aanval van Japan een tackle verkeerd, waarna de vrijstaande Hikaru Naomoto met een schuiver doel trof.

Na een klein half uur zat de ploeg van bondscoach Futoshi Ikeda al op rozen dankzij een prachtige individuele actie van Aoba Fujino. De aanvaller kapte verdediger Maria Elizondo uit en verschalkte keeper Daniela Solera Vega in de korte hoek.