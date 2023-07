AC Milan-aanwinst Reijnders kon ook naar FC Barcelona: 'Xavi belde mij op'

Tijjani Reijnders maakte onlangs de overstap van AZ naar AC Milan, maar kon ook naar FC Barcelona verkassen. Trainer Xavi nam contact op met de middenvelder om te kijken of een transfer naar de Spaanse grootmacht mogelijk was.

"Dat klopt, Xavi belde mij om een transfer naar FC Barcelona te bespreken", zegt de 24-jarige Reijnders in gesprek met La Gazzetta dello Sport . De oud-speler van RKC Waalwijk en PEC Zwolle had toen al zijn jawoord gegeven aan Milan.

"Een transfer naar FC Barcelona was onmogelijk voor mij. Dat kon echt niet meer. Ik had al gesprekken gevoerd met hoofdscout Geoffrey Moncada en trainer Stefano Pioli. Ik had samen met mijn familie al besloten naar Milan te gaan. Mijn keuze stond vast."

De middenvelder erkent wel dat hij geïmponeerd is door de status van Milan. "Ik was vanaf dag 1 onder de indruk. Ik wist meteen dat ik bij een club terecht was gekomen die van een andere orde is dan AZ. Als kind zag ik Milan al op de televisie, alleen of samen met mijn vader. Ik heb altijd geweten dat Milan een grote club is."