Xavi Simons maakt geen verpletterende indruk bij debuut voor RB Leipzig

Xavi Simons heeft dinsdag zijn eerste minuten gemaakt als speler van RB Leipzig. Het Nederlandse toptalent deed één helft mee in de oefenwedstrijd tegen Udinese, maar kwam niet tot grootse daden.

Met de twintigjarige Simons in de basis had Leipzig het lastig met Udinese. De Italianen kwamen na een half uur op voorsprong via Lazar Samardzic. Simons probeerde de slalommende Duitser de bal te ontfutselen, maar greep niet bepaald doortastend in.