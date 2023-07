Ajax toont veerkracht en klopt Unterhaching in doelpuntrijk oefenduel

Ajax heeft dinsdag aangetoond over een behoorlijke portie veerkracht te beschikken. De Amsterdammers wonnen in een oefenduel met 5-3 van SpVgg Unterhaching, dat voor rust nog met 0-2 aan de leiding ging.

Ajax had nauwelijks met de ogen geknipperd, of Unterhaching kwam op voorsprong. Simon Skarlatidis stond in de tweede minuut volledig vrij in het zestienmetergebied. De Duitse middenvelder kon de bal aannemen en kreeg alle tijd om de 0-1 in de hoek te knallen.

Daarmee was Ajax nog niet wakker geschud. In de 36e minuut kreeg ook Markus Schwabl alle gelegenheid om te scoren. Zijn inzet hobbelde via een Amsterdams been binnen. Kort daarna kon Brian Brobbey vanaf de strafschopstip - er was hands gemaakt - de aansluitingstreffer binnen schieten.

Dat deed Ajax zichtbaar goed, want na rust was de ploeg van trainer Maurice Steijn heer en meester. In kort tijdsbestek scoorden achtereenvolgens Kristian Hlynsson, Mika Godts, Benjamin Tahirovic en Steven Bergwijn. Plotseling stond er 5-2 op het bord. De voet ging weer even van het gaspedaal, wat Josef Gottmeier in staat stelde de eindstand te bepalen.

De wedstrijd werd gespeeld in Herzogenaurach, waar Ajax momenteel op trainingskamp is. De Amsterdammers zijn aan een wisselvallige oefencampagne bezig. Na een 2-2-gelijkspel tegen FC Den Bosch en een 3-0-zege op Shakhtar Donetsk, was er zaterdag een pijnlijke 0-3-nederlaag tegen Anderlecht.